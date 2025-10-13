OPEP volta a cortar perspetivas de consumo de petróleo

A OPEP cortou na previsão de consumo anual de petróleo em 210 mil por dia em 2025 e 90 mil no ano seguinte. Assim, as contas ficam-se pelos 104,3 milhões de barris por dia até final do ano e 105,5 milhões de barris em 2026.O corte surge na sequência de outras decisões no mesmo sentido, tomadas nos meses anteriores, em linha com uma tendência crescente de transição energética. Esta verifica-se em muitos países, nomeadamente na China, onde os carros elétricos são uma tendência a ganhar escala.As estimativas de consumo do "ouro negro" apontam para um corte de 28,4% em 2025 e outro menos acentuado, na ordem de 21,6%, no próximo ano.De resto, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (formada por países como Arábia Saudita, Irão, Iraque e Venezuela) já reconheceu que a procura mundial deverá aumentar cada vez menos até 2029, para quando se prevê um pico. Daí para a frente o consumo terá tendência para diminuir..OPEP volta a aumentar produção de "ouro negro" em novembro.Ucrânia: Trump "furioso" com Putin ameaça novos impostos sobre petróleo russo