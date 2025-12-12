Ouro aproxima-se de máximos históricos e prata toca recorde

Negociações novamente em alta. Os futuros de ouro estão a negociar próximos de máximos históricos, depois das descidas que marcaram o final do mês de outubro. Outro metal, a prata, está no patamar mais alto de sempre.No caso do ouro, é visto como uma das principais reservas de valor no mercado, pelo que os investidores se viram para ele em alturas de maior dúvida. Ora, com os investidores ainda a avaliarem as novidades transmitidas pela Fed na quarta-feira, o minério aproxima-se a passos largos do máximo histórico atingido em outubro.Esta sexta-feira, dia 12 de dezembro, os futuros de ouro estão a valorizar 0,71% e alcançam os 4.343,65 dólares por onça (pelas 09h44 de Lisboa). Assim sendo, aproximam-se dos 4.398 dólares alcançados a 20 de outubro.A Reserva Federal cortou os juros em 25 pontos base na sequência da reunião desta semana, em conformidade com as expetativas dos mercados. Dito isto, as análises incidem sobre os sinais deixados por Jerome Powell, presidente daquele organismo. Para já, estão a empurrar o ouro para uma subida de 2,74% desde o início da semana.De resto, as negociações do ouro são feitas em dólares e, por isso, beneficiam da queda daquela divisa, que marcou as últimas semanas. Esta mexida permite aos investidores com outras moedas terem maior facilidade na compra. De resto, o mesmo acontece com a prata.Prata toca máximos... mas protagoniza maior volatilidadeA prata é vista como um minério mais instável que o ouro, com subidas e descidas historicamente mais expressivas. Perto das 09h15, aquele minério superava os 64,70 dólares, pelo que igualava o recorde que atingiu pela primeira vez na véspera.Desde então protagonizou uma descida e está a cair 0,23% até aos 64,445 dólares, na variação diária..Ouro alcança máximos de duas semanas com possibilidade de corte nos juros da Fed