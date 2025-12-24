Ouro bate novo recorde e ultrapassa pela primeira vez os 4.500 dólares

O ouro atingiu esta quarta-feira, 24, um novo recorde, ultrapassando os 4.500 dólares por onça pela primeira vez, impulsionado pelo risco geopolítico do conflito entre EUA e Venezuela, e perspetivas de redução dos juros pelo banco central norte-americano.O metal amarelo, valor refúgio por excelência, subiu para 4.519,78 dólares por 31,1 gramas, com o preço a disparar mais de 70% desde o início do ano de 2025.Este novo aumento insere-se numa valorização mais geral dos preços dos metais: a prata e o cobre também atingiram novos máximos na terça-feira, enquanto a platina registou o seu valor mais alto desde maio de 2008, valorizando mais de 110% desde o início do ano, consideravelmente acima da apreciação do ouro.Estes movimentos podem ser explicados, em parte, pelo agravamento dos riscos geopolíticos entre Washington e Caracas, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter afirmando na segunda-feira que seria "sensato" para o seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, deixar o poder, e da reunião de emergência do Conselho de Seguranças das Nações Unidas sobre a Venezuela esta terça-feira, onde Rússia e China condenaram a pressão militar e económica exercida sobre a Venezuela pelos Estados Unidos, que alegaram estar a proteger o "seu hemisfério".Paralelamente, os investidores antecipam novas reduções das taxas de juro pela Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) em 2026, após dados recentes que refletem um enfraquecimento do mercado de trabalho norte-americano e um abrandamento da inflação na maior economia do mundo..Preços da Platina disparam mais de 110% em 2025, superando subida do ouro\n\n