Ouro continua a subir e já ‘toca’ os 4.400 dólares por onça

O preço do ouro, metal precioso considerado investimento seguro, segue hoje a bater recordes, perto da fasquia dos 4.400 dólares por onça (3.760 euros/28,3 gramas), segundo a agência Bloomberg, embora com ligeiro recuo pelas 06:30 horas.Os 'dourados" estavam a ser negociados a 4.360,85 dólares a onça, numa subida de 0,8%, mas pelas 01:18 já tinham mesmo chegado aos 4.379,93.A 'parente pobre', prata, também atingiu novo máximo histórico para 54,479 dólares/onça (46,5 euros/28,3 gramas), pelas 06:12 horas.Segundo os peritos, estes picos na transação do ouro devem-se ao aumento da tensão comercial entre Estados Unidos da América e China, com perspetiva de corte nos juros por parte da Reserva Federal norte-americana, além dos grandes conflitos bélicos no Médio Oriente e no Leste da Europa.Só este ano, o metal 'amarelo' já se valorizou 66% devido à debilidade do dólar e às compras maciças por parte de vários bancos centrais.