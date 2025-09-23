Ouro continua a valorizar com investidores à espera de novo corte aos juros nos EUA

O ouro continua a valorizar e as negociações voltam a renovar máximos na sessão desta terça-feira, 23 de setembro. Em causa está a possibilidade de o dia trazer um reforço da ideia de novos cortes nas taxas de juro de referência da Reserva Federal dos Estados Unidos.Os futuros do minério estão a circular por cerca de 3.789 dólares por onça, o que significa uma subida diária de 0,37%. Desde o início de setembro, os ganhos já atingiram os 9%, ao passo que a subida atinge os 42% em comparação com o ponto de partida para 2025.Se, na véspera, os mercados estavam a associar a subida ao contexto de tensão geopolítica entre a NATO e a Rússia, a valorização diária parece estar ligada a possíveis sinais de novos cortes nos juros da Fed. Isto porque Jerome Powell, presidente daquele organismo, discursa nesta terça-feira, dia 23 de setembro (a partir as 17h30, hora de Lisboa).Depois de um corte de 25 pontos base nos juros, na sequência da reunião da semana passada, as palavras de Powell podem deixar pistas sobre as próximas decisões. Ora, eventuais cortes seriam um catalisador para a economia dos EUA, pelo que fariam subir a inflação, contribuindo para o clima de incerteza que já se observa.Visto pelos investidores por todo o mundo como uma reserva de valor, o ouro beneficia, por norma, de contextos de insegurança nos panoramas económico ou geopolítico, por exemplo. .Escalada da tensão no leste europeu empurra ouro para máximos históricos