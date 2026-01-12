DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Ouro e prata atingem máximos históricos após ameaça contra banco central dos EUA

Os mercados refletem a pressão exercida pelo governo dos EUA no presidente da Fed, para que a próxima reunião traga um corte nas taxas de juro de referência.
Os preços do ouro e da prata atingiram esta segunda-feira, 12 de janeiro, níveis recorde, depois de o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ter ameaçado o banco central com uma ação judicial.

A ameaça, revelada pelo líder da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, alimentou preocupações sobre a independência da instituição e impulsionando a procura por ativos de refúgio.

O ouro saltou para cerca de 4.600 dólares (3.939 euros) por onça (equivalente a 31,1 gramas) e a prata quase atingiu 85 dólares (73 euros) por onça pela primeira vez.

Governo dos EUA ameaça banco central com tribunais por não cortar taxa de juro
