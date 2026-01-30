Ouro e prata caem de forma agressiva e apagam os ganhos de uma semana positiva

Os futuros de ouro e prata estão a registar quedas fortes nos mercados internacionais. Os investidores procuram realizar mais-valias, depois dos máximos históricos recentes.

Negociados em dólares, os futuros de ouro estão a cair 5,45% na sessão desta sexta-feira, 30, para perto dos 5.062 dólares por onça, pelos 9h30 desta sexta-feira. Em simultâneo, há um recuo de 12,34% no caso da prata, até aos 100,310 dólares por onça.

Em causa está, por um lado, a desvalorização do euro face ao dólar, que contrasta com a tendência registada entre segunda e quarta-feira. Naqueles dias, o euro ganhou terreno sobre o dólar.

Esta segunda-feira, o euro recua 0,52% face ao dólar e um euro está a ser avaliado em 1,1907 dólares.

Por outro lado, os mercados procuram realizar mais valias, depois dos máximos históricos alcançados na madrugada de quinta-feira, no que respeita ao ouro, e durante a tarde do mesmo dia, nas negociações dos futuros de prata.

Os dois minérios estão, por isso, a apagar os ganhos registados desde o início da semana, que começou com subidas significativas.