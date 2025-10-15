DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Ouro mantém trajetória recorde de preço para 4.200 dólares

Segundo a Bloomberg, pelas 08:10 horas, o ouro atingiu um valor de 4.200,61 dólares, mais 1,38%.
O preço do ouro, metal precioso considerado mais fiável, voltou hoje a subir para um recorde de 4.200 dólares a onça (3.627 euros/28,3 gramas), enquanto se aguardam mexidas nos juros pela Reserva Federal norte-americana.

Há uma semana, num contexto de tensão comercial entre Estados Unidos da América e China, além dos conflitos militares no Médio Oriente e na Ucrânia, o ouro tinha ultrapassado pela primeira vez a barreira dos 4.000 dólares/onça, com analistas a preverem que chegue aos 5.000 no próximo ano.

Ouro e prata ultrapassam novos recordes de preço
