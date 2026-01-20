Ouro supera pela primeira vez os 4.700 dólares e prata atinge máximo de 94,72 dólares

O ouro, um valor refúgio em tempos de incerteza, atingiu hoje novos máximos, ultrapassando, pela primeira vez na sua história, os 4.700 dólares por onça, assim como a prata, que atingiu um recorde de 94,72 dólares.Num contexto de maiores tensões tarifárias e geopolíticas, o ouro atingiu às 06:06 TMG desta terça-feira esse novo máximo histórico de 4.717,16 dólares, com um aumento de 0,95%, batendo o recorde anterior alcançado na véspera, de 4.690,59 dólares, de acordo com a agência Bloomberg.No caso da prata, o metal atingiu um novo recorde esta madrugada, de 94,72 dólares, após uma ligeira subida de 0,20%.O seu máximo anterior foi na segunda-feira, com 94,68 dólares.Os novos máximos em ambos os metais ocorrem após o anúncio, neste fim de semana, do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor a partir de fevereiro uma tarifa de 10% às importações dos países que apoiam a Gronelândia.O analista da XTB, Adrián Hostaled, explicou à Bloomberg que o ouro está a subir em resposta às posições conflitantes entre a Europa e os Estados Unidos, que abrem a possibilidade de um fim da Aliança Atlântica tal como a conhecemos atualmente.A isso se soma o fato de que a União Europeia estar a considerar impor tarifas retaliatórias de até 93 mil milhões de euros às importações provenientes dos Estados Unidos, acrescentou."Também está em cima da mesa a possibilidade [de Bruxelas] de utilizar um instrumento antipressão, que poderá restringir o acesso das empresas norte-americanas ao mercado único da UE", conclui o especialista. .Ouro e prata atingem máximos históricos após ameaça contra banco central dos EUA