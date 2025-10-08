Ouro ultrapassa 4.000 dólares por onça pela primeira vez em tempos de tensões políticas

O preço do ouro atingiu, pela primeira vez, a histórica marca de 4.000 dólares por onça, cotando-se a 4.001,11 dólares às 03:00 (hora de Lisboa) durante as negociações asiáticas. Este aumento ocorre num contexto de incerteza política nos Estados Unidos, onde se verifica uma paralisação parcial do governo, e em França, onde o presidente Emmanuel Macron deu um prazo ao primeiro-ministro interino, Sébastien Lecornu, para encontrar uma solução para o impasse político.Neste ano, o ouro já valorizou quase 50%, impulsionado por uma forte procura por parte dos bancos centrais, a desvalorização do dólar e as crescentes tensões geopolíticas. Este ativo, considerado uma aposta segura em tempos de crise, continua a atrair investidores que procuram estabilidade num mercado volátil.