Mercados

Ouro valoriza 1% nos mercados e aproxima-se de máximos. Prata ganha quase 3% e vai pelo mesmo caminho

Os dois minérios são negociados em bolsa e apresentam desempenhos amplamente positivos a abrir a semana. Ambos estão próximos de repetir máximos históricos.
Os futuros de ouro e a prata abriram a semana em alta e aproximam-se dos máximos históricos, na manhã desta segunda-feira, 15.

Ambos são negociados em dólares e tendem a valorizar perante quedas daquela divisa, como é o caso. Por volta das 09h50, o ouro avança 0,98%, até aos 4.342 dólares por onça, o que significa que se aproxima dos máximos (4.381 dólares), alcançados em outubro.

Fatores como a possibilidade de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia conduziram a uma tendência para a desvalorização do minério no final de outubro. Isto porque o ouro é visto como um ativo de reserva de valor, pelo que tende a atrair as atenções dos investidores quando há maior instabilidade a nível económico e político, em particular situações de guerra.

Assim sendo, alguma estabilização do conflito no Leste europeu gerou a retirada de algum capital nas negociações de ouro.

Prata supera alta do ouro

Também a prata está com uma performance positiva na abertura da primeira sessão da semana. As negociações estão a gerar uma valorização de 2,77%, que leva a onça até aos 63,725 dólares.

Posto isto, o valor está muito próximo do máximo histórico alcançado na sexta-feira (perto de 64,5 dólares), numa sessão que traria ainda uma queda expressiva (para pouco acima de 61 dólares).

