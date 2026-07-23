Petróleo aproxima-se dos 100 dólares por barril com tensão a escalar para o Canal do Suez

O preço do petróleo bruto está novamente a disparar e ameaça chegar aos 100 dólares por barril. Na origem estão ataques a petroleiros sauditas, no Mar Vermelho.

Pelas 9h48 desta quinta-feira, 23 de julho, o Brent (referência europeia do crude) está a subir 3,78%, até aos 97,63 dólares por barril. Ao mesmo tempo, o WTI (homónimo norte-americano) ronda os 89,29 dólares por barril, o que perfaz uma subida diária de 2,83%.

Na origem está a escalada do conflito no Médio Oriente. As ameaças dos houthis (aliados do Irão) já se concretizaram em dois ataques a petroleiros sauditas no Mar Vermelho (reivindicados pelos próprios houthis). Assim sendo, crescem receios ligados a uma eventual redução da oferta e consequente aumento do preço.

É que aquele grupo havia ameaçado bloquear a passagem aos navios da Arábia Saudita (aliada dos EUA) que tentassem atravessar o Canal do Suez. Os ataques acabariam mesmo por chegar e renovam os receios, com o conflito a ganhar uma abrangência maior no que respeita às rotas da indústria petrolífera.