Mercados

Petróleo aproxima-se dos 100 dólares por barril com tensão a escalar para o Canal do Suez

Os houthis atacaram dois petroleiros da Arábia Saudita. A situação no Mar Vermelho ergue novos receios sobre o mercado petrolífero e o Brent está a disparar quase 4%, ao negociar acima dos 97 dólares.
Petróleo aproxima-se dos 100 dólares por barril com tensão a escalar para o Canal do Suez
FOTO: EPA/OLIVIER HOSLET
Publicado a

O preço do petróleo bruto está novamente a disparar e ameaça chegar aos 100 dólares por barril. Na origem estão ataques a petroleiros sauditas, no Mar Vermelho.

Pelas 9h48 desta quinta-feira, 23 de julho, o Brent (referência europeia do crude) está a subir 3,78%, até aos 97,63 dólares por barril. Ao mesmo tempo, o WTI (homónimo norte-americano) ronda os 89,29 dólares por barril, o que perfaz uma subida diária de 2,83%.

Na origem está a escalada do conflito no Médio Oriente. As ameaças dos houthis (aliados do Irão) já se concretizaram em dois ataques a petroleiros sauditas no Mar Vermelho (reivindicados pelos próprios houthis). Assim sendo, crescem receios ligados a uma eventual redução da oferta e consequente aumento do preço.

É que aquele grupo havia ameaçado bloquear a passagem aos navios da Arábia Saudita (aliada dos EUA) que tentassem atravessar o Canal do Suez. Os ataques acabariam mesmo por chegar e renovam os receios, com o conflito a ganhar uma abrangência maior no que respeita às rotas da indústria petrolífera.

Petróleo aproxima-se dos 100 dólares por barril com tensão a escalar para o Canal do Suez
Houthis juntam-se ao Irão com bloqueio naval à Arábia Saudita
Petróleo aproxima-se dos 100 dólares por barril com tensão a escalar para o Canal do Suez
Irão pede a houthis para prepararem fecho de entrada do Mar Vermelho
Petróleo aproxima-se dos 100 dólares por barril com tensão a escalar para o Canal do Suez
Petróleo negoceia acima dos 90 dólares pela primeira vez em cinco semanas
Petróleo
Petroleiros
canal do Suez
Brent
Operação Fúria Épica
Diário de Notícias
www.dn.pt