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Petróleo bruto avança até aos 100 dólares com negociações de paz em curso

A matéria prima continua a mostrar-se altamente volátil e acompanha o sentimento em relação à guerra no Golfo. Decorrem as negociações de paz entre EUA e Irão, para já sem fumo branco.
O estreito de Ormuz continua a ser alvo de grande pressão militar por parte de EUA e Irão.
O estreito de Ormuz continua a ser alvo de grande pressão militar por parte de EUA e Irão.EPA/STRINGER
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O barril de Brent está a subir 2% até aos 100 dólares por barril, na manhã desta quinta-feira, 1 de outubro.

Pelas 8h32, o preço regressa aos três dígitos, depois de se aproximar dos 95 dólares na véspera. Está, por isso, no patamar mais alto desde a madrugada de terça-feira, quando tocou pela última vez os 100 dólares.

Em causa está a guerra no Médio Oriente, travada entre EUA, Irão e Israel, assim como as conversações de paz que decorrem entre norte-americanos e iranianos. Estas poderão permitir levantar os bloqueios sobre o estreito de Ormuz, por onde passa, em condições normais, 20% do mercado global de petróleo.

O preço tem-se mostrado altamente volátil, já que o sentimento dos investidores em relação à guerra varia, por vezes de forma repentina e, em alguns casos, fruto de pura especulação.

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