Petróleo cai 3% perante sinais positivos nas negociações entre EUA e Irão

Os EUA indicaram a suspensão à escolta de navios no Médio Oriente. Os mercados financeiros reagem com otimismo, na medida em que o preço do petróleo recua e as bolsas voltam a ganhar força.

Pelas 9h57 desta quarta-feira, 6 de maio, o barril de petróleo Brent está a cair 5,48% e fica-se pelos 103,85 dólares. Esta é a referência europeia para a negociação de contratos futuros daquele combustível fóssil e tem no West Texas Intermediate (WTI) o equivalente norte-americano. Ora, este está a cair 6,25% até aos 95,88 dólares.

Em causa está a recuperação da confiança dos mercados, fruto da redução das tensões entre EUA e Irão. O motivo passa pelos aparentes progressos nas negociações entre os dois países, depois de Trump anunciar que suspendeu o "Project Freedom" (Projeto Liberdade, em português). Este foi iniciado na segunda-feira e dizia respeito a escoltar navios no estreito de Ormuz.

Em simultâneo, os investidores recuperam apetite pelo risco. Prova disto é que os índices de referência das principais bolsas europeias estão a ganhar mais de 2%. O índice Euro Stoxx 600 está a ganhar 2,27%. Este agrega as 600 cotadas europeias com maior exposição aos mercados bolsistas e é, por isso, um bom medidor do sentimento geral.