Petróleo cai 4% e volta a baixar dos 100 dólares com menor risco no Médio Oriente

Um mês depois, o preço do petróleo volta a baixar dos 100 dólares. Na origem está o alívio sentido na guerra travada no Médio Oriente, em função de um possível acordo entre EUA e Irão.

A referência europeia para os contratos futuros de petróleo é o Petróleo Brent e está a cair 3,98% até aos 96,22 dólares por barril. Em simultâneo, o WTI é a referência em Nova Iorque e contrai 4,51%. O barril fica-se pelos 92,24 dólares.

Em causa estão os sinais de que a guerra está a desacelerar, o que seria positivo para a economia em termos macro e para as empresas de todo o mundo. Esta ideia foi reforçada pelo próprio Donald Trump no domingo, 24 de maio, ao esclarecer que as negociações "estão a decorrer de forma ordenada e construtiva".

Em contrapartida, Teerão fez saber, já esta segunda-feira, que nenhum acordo está iminente.

Em resultado do ânimo dos investidores, as bolsas europeias estão em alta, com os índices de referência de Alemanha, Espanha e França a subirem mais de 1%. O Euro Stoxx 600 sobe 0,72%. A bolsa de Londres está encerrada e a de Nova Iorque não vai abrir, nesta segunda-feira.