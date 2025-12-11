Petróleo cai mais de 1% após os EUA apreenderem petroleiro da Venezuelano

Os Estados Unidos apreenderam um petroleiro venezuelano e o mercado não tardou a reagir. Os preços estão a cair mais de 1%, em função de receios sobre a oferta superar a procura.Os futuros do barril de Brent recuam 1,13% e ficam-se pelos 61,51 dólares, ao passo que o WTI (West Texas Intermediate) escorrega 1,18% e fica-se pelos 57,77 dólares por barril, pouco depois das 12 horas desta quinta-feira, 11 de dezembro. O sentimento negativo dos investidores surge na sequência de os EUA avançarem com a apreensão de um petroleiro venezuelano.A decisão resultou inicialmente na subida dos preços, na noite de quarta-feira, 10 de dezembro, logo após os primeiros relatos, fruto das tensões geopolíticas associadas. Mais tarde, o sentimento inverteu e os preços ficaram no 'vermelho', tendo por base a ideia de que a indústria se vai deparar com uma sobreoferta de petróleo disponível no mercado.Recorde-se que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo à escala mundial, pelo que é uma economia decisiva no setor, ainda que não esteja entre os maiores produtores daquele recurso..Petróleo: OPEP mantém previsões de crescimento anual da procura .Entram em vigor taxas dos EUA à Índia por compra de petróleo russo