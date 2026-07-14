Petróleo dispara 16% desde o início da semana após Trump anunciar portagem em Ormuz

O novo aumento da tensão entre EUA e Irão, com Donald Trump a exigir uma portagem no estreito de Ormuz, está a provocar uma subida agressiva no preço do petróleo bruto.

Pelas 10 horas desta terça-feira, 14 de julho, o Brent (referência europeia para o efeito) avança 4,65% face ao início da sessão. O barril está a ser negociado nos 87,17 dólares, o que significa que está em máximos de meados de junho.

Em causa está um disparo de 15,9% desde o fecho da semana passada (na sexta-feira), que se ficou pelos 75,22 dólares por barril, de acordo com a plataforma Investing.com, especializada na matéria. Face às negociações de dia 2 de julho, quando se registaram os preços mais baixos desde o início da guerra, está em causa um disparo de 24,3%.

O que está a provocar a subida?

Na origem está a nova escalada de tensões entre os EUA e o Irão, cujo conflito guia os mercados financeiros desde o início de março.

O Irão anunciou o fecho do estreito de Ormuz durante o fim de semana, tendo prometido atacar qualquer navio não aliado que tente atravessar a região. Seguiu-se a garantia do presidente dos EUA, Donald Trump, de que o tráfego estaria normalizado, exceção feita aos navios iranianos, que serão bloqueados pelas forças norte-americanas... e exigiu uma compensação para tal.

Foi já na terça-feira que o próprio colocou números a esta afirmação. Trump anunciou uma portagem de 20% sobre toda a mercadoria que passa pelo estreito de Ormuz. Em causa está o petróleo e outros bens que por ali circulam. O objetivo passa por pagar escoltas militares que permitam a segurança das embarcações.