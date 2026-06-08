Petróleo dispara quase 5% com nova troca de ataques entre Israel e Irão

Os preços do petróleo subiram quase 5% esta segunda‑feira, após uma nova troca de ataques entre Israel e Irão que elevou as tensões no Médio Oriente e fez com que os investidores reajustassem para cima as probabilidades de um acordo de paz.

O Brent, referência para a Europa, chegou a tocar os 97,75 dólares por barril e estabilizou nos 97,54, avançando 4,81% face ao fecho de sexta‑feira. O WTI, referência norte‑americana, acelerou 4,41% para 94,54 dólares por barril.

O gás negociado em Amesterdão também sofreu um forte salto, subindo 5,61% para 51,21euros por megawatt‑hora, na sequência da mesma escalada de risco geopolítico.

A renovada preocupação dos investidores relativamente à guerra no Médio Oriente decorre de um conjunto de ações e reações: o Irão lançou vários ataques contra Israel em resposta a uma ofensiva israelita contra subúrbios do sul de Beirute, no Líbano.

Segundo a agência iraniana Fars, Teerão terá disparado mísseis contra bases aéreas israelitas, incluindo Nevatim e Tel Nof. Em paralelo, Israel lançou ataques contra cidades iranianas durante a madrugada.

A evolução do conflito levou vários países da região a fechar ou a restringir o espaço aéreo, aumentando as preocupações sobre a segurança das rotas de transporte e o fornecimento energético, fatores que sustentaram a forte reação dos mercados.