Petróleo negoceia acima dos 90 dólares pela primeira vez em cinco semanas

O preço do petróleo bruto acordou em alta na sessão desta segunda-feira, 20 de julho. Alcançou o patamar mais alto desde meados de junho.

Nos mercados internacionais, o Brent (referência europeia para as negociações de petróleo bruto) tocou os 91 dólares por barril, perto das 8h05 da manhã. Este é um máximo desde dia 12 de junho.

Desde então, o preço recuou até aos 88 dólares e está próximo do fecho da sessão de sexta-feira, quando o barril fechou as negociações nos 88,26 dólares.

O petróleo crude continua a agitar os mercados financeiros um pouco por todo o mundo, como acontece desde o início da guerra entre EUA e Irão, a 27 de fevereiro. Os sinais sobre um cessar-fogo têm tido inúmeros revés e os investidores procuram adaptar-se às circunstâncias, com especial atenção a tudo o que diga respeito ao estreito de Ormuz.