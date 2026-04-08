Petróleo protagoniza maior queda em seis anos. Bolsas brilham ao redor do mundo

Mais um dia agitado nos mercados financeiros. O cessar-fogo entre EUA, Israel e Irão provocou uma inversão no sentimento dos investidores, que se mostraram visivelmente animados, na sessão de quarta-feira.

Desde o início de março, a guerra no Médio Oriente fez disparar o petróleo e provocou uma queda generalizada nas bolsas de valores de todo o mundo. Os receios fizeram-se sentir até terça-feira (com curtas pausas, rapidamente corrigidas por mais pessimismo) e o dia seguinte já foi totalmente diferente.

Donald Trump, presidente dos EUA, tem sido o motor dos mercados internacionais, para o bem e para o mal - um cenário que se repetiu, mais uma vez. O próprio adiou por 15 dias o ultimato que havia imposto ao Irão e sinalizou a possibilidade de apaziguar tensões, pelo que a reação foi contrária a tudo o que vimos desde o início da guerra.

O petróleo subiu em flecha, fruto da destruição de instalações da indústria energética e bloqueio do estreito de Ormuz (por onde passa 20% do mercado mundial), à responsabilidade do Irão. A sessão de quarta-feira trouxe uma correção acentuada.

Em declarações ao DN, Ricardo Evangelista, especialista em mercados financeiros e CEO da ActivTrades Europe, assinala que um dos efeitos imediatos passa pelo tombo dos contratos futuros de petróleo.

O Brent (negociado na Europa) estava a cair 12,7%, até aos 95,35 dólares por barril, ao passo que o WTI (equivalente nos EUA) recuava 15,3%, para 95,69 dólares por barril. As quedas chegaram mais longe durante o dia, acima de 15% e 17%, respetivamente, naquela que foi a maior queda desde 2020, de acordo com Dow Jones Market Data.

Na base está “o otimismo relativamente a um cenário futuro”, com uma “perspetiva de normalização”, a respeito do conflito. Ainda assim, “existe espaço para mais perdas”, caso o otimismo se concretize “em mudanças concretas”, com mais sinais tranquilizadores.

Em simultâneo, o gás natural negociado na Europa (contratos futuros de TTF) perdia 15% e ficava-se pelos 45,3 euros/MWh, o valor mais baixo desde o primeiro impacto da guerra.

Uma das consequências diretas é o tombo de várias operadoras do setor petrolífero europeu, depois das fortes subidas ligadas aos saltos no petróleo. Destaque para a norueguesa Equinor, que caiu 12,1%. Somaram-se descidas que rondaram 5%. De resto, o sentimento positivo foi, quase na totalidade, transversal, entre países e setores da economia.