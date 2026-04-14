Petróleo recua para os 98 dólares e bolsas recuperam com expetativa sobre fim da guerra

Novo dia e os investidores recuperam alguma confiança. O petróleo volta a ficar abaixo dos 100 dólares, enquanto as bolsas europeias sobem de forma tímida, tal como acontece com os metais raros.

A ideia de que o final da guerra entre EUA, Israel e Irão pode estar mais próximo dá espaço a maior confiança pelos investidores. Assim sendo, as bolsas europeias estão a negociar em terreno positivo, com destaque para o índice alemão DAX, que sobe 1,16% pelas 9h55 desta terça-feira, 14 de abril.

Acrescem ganhos inferiores a 1% nos índices de referência de Espanha, França, Itália e Reino Unido. Em simultâneo, o índice Euro Stoxx 600, que agrega as 600 cotadas europeias com maior exposição ao mercado, adianta-se 0,80%.

De resto, também nos mercados asiáticos foi notório o sentimento positivo, com a generalidade dos principais índices a fecharem no 'verde'. Destaque para o Nikkei, índice de referência na bolsa de Tóquio (Japão), que somou 2,44%.

Olhando aos metais raros, os contratos futuros de ouro sobem 0,91% até aos 4.810,67 dólares por onça. No caso da prata, regista-se um acréscimo de 3,40%, para 78,240 dólares.

Em contrapartida, o sentimento é de menor risco no que diz respeito a cortes no comércio de petróleo, pelo que os contratos futuros daquele recurso estão a cair de forma acentuada. O barril de Brent recua 1,31% até aos 98,06 dólares, ao passo que o WTI perde 2,67% e fica-se pelos 96,43 dólares por barril.

Recorde-se que os mercados iniciaram a semana em baixa, na sequência de falharem as negociações entre EUA e Irão e do "bloqueio" anunciado por Donald Trump ao estreito de Ormuz.