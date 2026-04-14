Mercados

Petróleo recua para os 98 dólares e bolsas recuperam com expetativa sobre fim da guerra

O sentimento positivo foi visível nas bolsas asiáticas durante a noite e foi transportado pelos investidores para os mercados europeus. O petróleo cai, em virtude do menor receio sobre a oferta
Euronext
Euronext © AP/Thomas Padilla
Publicado a

Novo dia e os investidores recuperam alguma confiança. O petróleo volta a ficar abaixo dos 100 dólares, enquanto as bolsas europeias sobem de forma tímida, tal como acontece com os metais raros.

A ideia de que o final da guerra entre EUA, Israel e Irão pode estar mais próximo dá espaço a maior confiança pelos investidores. Assim sendo, as bolsas europeias estão a negociar em terreno positivo, com destaque para o índice alemão DAX, que sobe 1,16% pelas 9h55 desta terça-feira, 14 de abril.

Acrescem ganhos inferiores a 1% nos índices de referência de Espanha, França, Itália e Reino Unido. Em simultâneo, o índice Euro Stoxx 600, que agrega as 600 cotadas europeias com maior exposição ao mercado, adianta-se 0,80%.

De resto, também nos mercados asiáticos foi notório o sentimento positivo, com a generalidade dos principais índices a fecharem no 'verde'. Destaque para o Nikkei, índice de referência na bolsa de Tóquio (Japão), que somou 2,44%.

Olhando aos metais raros, os contratos futuros de ouro sobem 0,91% até aos 4.810,67 dólares por onça. No caso da prata, regista-se um acréscimo de 3,40%, para 78,240 dólares.

Em contrapartida, o sentimento é de menor risco no que diz respeito a cortes no comércio de petróleo, pelo que os contratos futuros daquele recurso estão a cair de forma acentuada. O barril de Brent recua 1,31% até aos 98,06 dólares, ao passo que o WTI perde 2,67% e fica-se pelos 96,43 dólares por barril.

Recorde-se que os mercados iniciaram a semana em baixa, na sequência de falharem as negociações entre EUA e Irão e do "bloqueio" anunciado por Donald Trump ao estreito de Ormuz.

Euronext
Petróleo protagoniza maior queda em seis anos. Bolsas brilham ao redor do mundo
Petróleo
mercados financeiros
Barril
bolsas europeias
mercados de capitais
Mercados bolsistas
Operação Fúria Épica

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt