Petróleo recupera receios de 2022... mas preços indicam acalmia, apontam analistas

Ao mesmo tempo, Paulo Rosa assinala que as contradições no discurso de Trump e a troca de palavras entre o próprio e Teerão, no que respeita a supostas conversações de paz, estão a causar volatilidade nos mercados financeiros globais. O sentimento varia de forma agressiva, desde o início da guerra.

Ora, mesmo que as hostilidades terminassem de um momento para o outro, as condições não seriam as mesmas que se verificavam antes da guerra. Abrem-se as possibilidades de as seguradoras mostrarem ceticismo sobre futuros acordos, ao passo que as tripulações dos cargueiros e petroleiros poderão pedir "salários mais altos". Se assim for, "encarece o petróleo", reitera. Por outro lado, um ponto final no conflito resultaria num tombo nos preços, assinala.

Se a guerra terminasse hoje, "os preços vinham logo abaixo", diz. Uma situação, que de acordo com o próprio, se viu quando Trump anunciou conversações de paz, gerando uma queda repentina no barril de crude. Se a guerra terminar a curto prazo, o resultado será uma descida mais agressiva nos preços, ainda que não para os níveis anteriores à guerra, já que as indústria não irá recuperar dos danos no imediato e poderão haver feridas por sarar no Golfo Pérsico.

Uma perspetiva diferente tem Marco Silva, consultor estratégico e de investimentos, que também esteve à conversa com o DN e DV. A guerra e o bloqueio de Ormuz "é uma situação que não é possível perdurar no tempo, pelos mais diversos motivos e para todas as partes envolvidas", reitera.

"Não só o mundo ocidental quer isto resolvido rapidamente, o próprio Médio Oriente tem todo o interesse", incluindo o Irão, já que, no caso de um bloqueio às exportações iranianas, "este fica sem receitas", salienta. Aquela é a maior fonte de financiamento do orçamento daquele país, fruto das exportações, com enorme impacto em toda a economia iraniana. Recorde-se que o Irão está entre os países com maiores reservas petrolíferas em todo o mundo.

Neste contexto "interessa [na visão do Irão] que o petróleo esteja a preços um pouco mais elevados, mas é uma questão de tempo até recuar", garante. "Nem estou a ver possibilidade de ir muito além dos 120 dólares", diz ainda. Também da perspetiva da administração norte-americana, há vantagens em que a guerra não demore muito mais tempo, garante.

É que se aproximam as eleições intercalares nos EUA, algo que deixa o Partido Republicano "bastante preocupado, tendo em conta as perdas de lugares [recentes] no Congresso", pelo que Donald Trump "não pode prolongar muito mais esta situação", de forma a não deixar o eleitorado descontente, diz Marco Silva. A subida dos preços "está a impactar nos consumidores americanos" e tudo isto são fatores "a ter em conta", na hora dos líderes tomarem decisões.

Voltando ao comparativo com 2022, Marco Silva lembra que, aquando do início da guerra na Ucrânia, a Rússia era o principal exportador de energia em todo o mundo. Ora, neste momento, a crise afeta vários dos principais exportadores do setor (em condições normais, 20% do mercado mundial de petróleo e gás natural passa pelo estreito de Ormuz), o que a torna "bastante mais grave do que o que aconteceu em 2022", atira.

No entanto, "os preços não subiram tanto", desta vez. Uma situação que, de acordo com o próprio, é ainda mais evidente no gás natural, cujos preços que se praticam nos mercados internacionais ficam muito abaixo dos máximos registados em 2022. O gás "nem sequer está forte", diz, durante a tarde desta quinta-feira, quando os contratos futuros de TTF (referência europeia) estavam a ser negociados abaixo do máximo relativo de dia 9 de março (ponto mais alto desde o início da guerra) e muito abaixo dos máximos de 2022.

O especialista diz que a tensão que resulta da guerra atual já foi mais evidente e era maior em 2022 (sobretudo no gás, mas também no petróleo), a julgar pelo comportamento registado nas negociações. "Não vejo o mercado preocupado com o gás natural", ainda que se nota "um pouco mais" de tensão relativamente ao Brent, sustenta.