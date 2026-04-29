Petróleo sobe 3% e está em máximos de um mês, após sinais de maior corte na oferta

O Brent está a subir 3,12% e atinge os 114.73 dólares, pelas 10h10 desta quarta-feira.

Em causa estão sinais de Donald Trump sobre uma suposta extensão no tempo do bloqueio realizado pelos EUA aos portos iranianos. Segundo reporta o The Wall Street Journal, que cita fontes oficiais, o presidente norte-americano instruiu os assessores a prepararem-se para aquele cenário.

O objetivo da Casa Branca passa por pressionar as exportações de petróleo do Irão e, por consequência, a economia iraniana, que é altamente dependente daquela vertente. Isto porque o bloqueio visa impedir a passagem de petroleiros iranianos de e para os portos.

Em paralelo, Trump procura ainda forçar o regime iraniano a desistir do programa de construção de armas nucleares. Este é outro dos grandes objetivos, assumido pelo próprio logo na fase inicial dos ataques.