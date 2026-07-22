Petróleo sobe 4% e volta a aproximar-se dos 100 dólares por barril com acordo de paz mais longe

O preço do petróleo bruto está a disparar na manhã desta quarta-feira, 22 de julho. Na origem estão os sinais mais recentes sobre as conversações de paz entre EUA e Irão.

As negociações pelo Brent (petróleo bruto negociado na Europa) avançam 4,13%, até aos 94,77 dólares por barril, pelas 11h17 de Lisboa. Em simultâneo o WTI (homólogo dos EUA) sobe 3,92%, para 87,65 dólares por barril.

Em causa está a guerra no Médio Oriente, que guia os mercados financeiros desde o início de março. Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, disse que o Irão "não está a ser sério nas conversações", lançando o alerta entre os investidores.

É que a guerra leva a problemas no estreito de Ormuz, na medida em que muitos petroleiros têm sido impedidos de passar. A situação cria um enorme corte na oferta, já que por ali passa 20% do comércio global de crude, quando em condições normais.

"Se eles forem sérios, nós seremos sérios. Se não forem, então faremos o que for necessário para proteger os nossos interesses e os interesses dos nossos aliados", salientou Rubio, que está de visita às Filipinas.