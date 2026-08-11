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Petróleo toca os 90 dólares por barril com Ormuz no centro dos receios

As negociações do barril de Brent estão a subir mais de 2% na manhã desta terça-feira. Na origem está o bloqueio iraniano sobre o estreito de Ormuz, que continua a alimentar tensões com os EUA.
Petróleo toca os 90 dólares por barril com Ormuz no centro dos receios
FOTO: Frederic J. Brown / AFP
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O preço do petróleo bruto está a subir para perto dos 90 dólares por barril, na manhã desta terça-feira.

Em causa está o Brent, a referência para o petróleo bruto nos mercados financeiros. Depois de tocar precisamente os 90 dólares por barril pelas 9h20 desta terça-feira, 11 de agosto, a matéria prima está a subir 2,56% na sessão, até aos 89,97 dólares pelas 9h57.

Estes são os valores mais altos desde o início de agosto, em função de uma tendência de subidas que vem da semana passada.

Em causa estão as tensões entre EUA e Irão, que têm como ponto central o estreito de Ormuz, conforme é habitual desde o início de março. Para já, o Irão mantém o bloqueio à passagem de barcos não aliados na região.

O conflito subiu de tom na véspera, quando Donald Trump sinalizou a intenção de desgastar a economia iraniana, com o propósito de vencer a guerra a médio ou longo prazo.

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