Petróleo tomba quase 5% com sinais de negociações entre Trump e o Irão

Os mercados estão a registar descidas que vão além de 4% no preço do barril. Na origem estão as declarações de Donald Trump que levam a crer na paz para o Médio Oriente.

O presidente dos EUA deixou, no sábado, sinais de um possível acordo de paz com o Irão. Em declarações prestadas aos jornalistas, assinalou que o Irão estava a "conversar seriamente" com a Casa Branca.

Os mercados reagiram na noite de domingo e o sentimento tem sequência na manhã de segunda-feira. Negociado na bolsa de Londres, o Brent cai 4,44% perto das 10 horas desta segunda-feira, dia 2, até aos 66,24 dólares por barril. Em simultâneo, o West Texas recua 4,82% e fica-se pelos 62,07 dólares por barril.

Sendo o Irão um dos maiores produtores de petróleo do mundo, os receios de um corte na oferta crescem sempre que aumentam as tensões que possam conduzir a uma guerra. Com os mais recentes sinais de Trump, o sentimento é o inverso, com perspetivas de manutenção das operações da indústria petrolífera iraniana, que implicam a estabilização da oferta existente no mercado.

Sentimento misto nas bolsas e ouro em queda

As principais bolsas europeias estão a flutuar entre leves variações, positivas ou negativas.. O alemão DAX regista o maior ganho, na ordem de 0,35%, ao passo que o índice agregado Euro Stoxx 50 perde 0,15%.

Olhando às matérias primas, os futuros de ouro contraem 0,85%, ao passo que a prata se adianta 2,41%.