"Poupanças? Portugueses não têm opções sólidas quando olham para a banca tradicional", diz Trade Republic

Os investidores em Portugal continuam a ver-se condicionados por taxas baixas e muito dinheiro que pouco ou nada rende nos bancos tradicionais. A proposta da Trade Republic visa alterar este panorama, ao mesmo tempo que insiste na importância de investir nos mercados de capitais.

Esta é a perspetiva partilhada por Pablo López Gil-Albarellos, country manager da Trade Republic em Portugal e Espanha, à conversa com o DN e DV. Trata-se de um banco que funciona também como corretora e permite investir em ETFs (fundos cotados em bolsa), ações e obrigações, independentemente do valor com que se começa.

Um dos flagelos financeiros das economias pessoais dos portugueses passa por ser o "país europeu com a menor remuneração" a nível de juros sobre os depósitos. Bancos mais recentes apresentam uma estratégia diferente, como acontece no caso da Trade Republic. Esta não apenas paga uma TANB de 2% sobre todos os depósitos (até 50 mil euros), como promete pagar, no futuro, "sempre o que o banco central nos paga".