Prata cai 15% em menos de 24 horas, em novo 'sell-off' dos metais

As tensões económicas e geopolíticas estabilizam, para já ao redor do mundo. Os investidores reagem, com o dinheiro a migrar das reservas de valor para outros ativos, como é de ETFs e ações, pelo que dois metais preciosos (os mais valorizados pelo mercado) registam fortes descidas.

A prata está a desvalorizar mais de 7% nesta quinta-feira, 5, pelo que dá sequência ao forte tombo registado na véspera, partir da hora de almoço.

Os mercados financeiros estão a descontar o alívio das tensões geopolíticas. Nesse sentido, os valores envolvidos em cada contrato de futuros de prata caíram 14,7% desde as 13h30 (horário de Lisboa) de quarta-feira.

Na altura, o minério alcançou um valor máximo da semana, na ordem de 91,755 dólares por onça. As horas seguintes foram marcadas por volatilidade e a madrugada de quinta-feira trouxe uma queda forte, com os preços a baixarem dos 74 dólares.

As primeiras horas da manhã foram marcadas por alguma recuperação, mas a prata não evita um corte de 7,32% na sessão, até aos 78,22 dólares (perto das 9h50).

Ouro segue pelo mesmo caminho

Os futuros de ouro também dão força à ideia de sell-off nos metais, na medida em que recuaram 4% no período em análise (desde as 13h30 de quarta-feira).

Especificamente na sessão desta quinta-feira, os contratos estão a contrair 1,40%, para 4.881 dólares por onça de ouro.