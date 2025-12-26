Prata ultrapassa pela primeira vez valor simbólico dos 75 dólares por onça

A prata ultrapassou esta sexta-feira, 26, pela primeira vez a marca simbólica de 75 dólares por onça, num contexto em que metais preciosos e industriais atingem níveis sem precedentes neste final de ano, impulsionados pela incerteza económica e geopolítica.A prata atingiu hoje um pico de 75,1515 dólares por onça (31,1 g). O ouro também atingiu um pico de 4531,04 dólares por onça.Desde janeiro, o ouro subiu quase 70% e a prata mais de 150%, desempenhos anuais sem precedentes desde 1979.Estes metais são considerados valores refúgio, ou seja, ativos seguros a longo prazo, comprados principalmente por bancos centrais ou particulares para garantir posições em períodos de incerteza.O ouro e a prata estão a aproveitar o risco geopolítico entre os Estados Unidos e a Venezuela, sublinhado pela decisão de Washington de mobilizar nas últimas semanas um importante dispositivo militar nas Caraíbas, implementando um bloqueio naval contra Caracas, que acusa de financiar o "narcoterrorismo".O dólar e as obrigações do Tesouro norte-americano, normalmente valores refúgio concorrentes dos metais preciosos, perderam, por outro lado, este ano a sua atratividade.A incerteza relacionada com a Presidência de Donald Trump contribuiu em grande medida para este enfraquecimento, reforçado recentemente pela perspetiva de novas descidas das taxas de juro da Reserva Federal americana (Fed, banco central), que tornam o dólar menos interessante.Os investidores estão ainda preocupados com a dívida pública dos grandes países e com uma eventual bolha no setor da inteligência artificial.Todas essas incertezas fazem subir o preço do ouro e da prata, mas também de outros metais, como a platina, e muitos consideram sensato diversificar as carteiras, observa John Plassard, analista da Cité Gestion Private Bank, citado pela AFP. "O metal volta a ser um seguro, em vez de um simples ativo especulativo", acrescentou. .Preço da prata mais do que duplica em 2025 e ultrapassa valorização do ouro