Prata volta a bater recorde para 61,61 dólares a onça

O preço da prata atingiu esta quarta-feira, 10, um novo máximo histórico e ultrapassou os 61,61 dólares (53 euros) por onça (28 gramas), num dia em que se especula que o banco central norte-americano (FED) vá baixar as taxas de juro.Pelas 06:48 (hora de Lisboa), o preço da prata atingiu aquele novo recorde histórico, segundo dados do grupo mediático especializado em Economia Bloomberg, compilados pela agência noticiosa espanhola EFE, mas já se ficava pelos 61,49 dólares, às 07:15.Este metal precioso valorizou-se 110% este ano, o seu melhor desempenho comercial desde 1979, quando disparou 434,79%.Tal como o ouro, a prata tem vindo a interessar os investidores dado o clima de incerteza em termos globais, designadamente devido aos diversos conflitos bélicos em várias regiões do Mundo, mas também porque Washington classificou esta matéria prima com um dos "minerais críticos", visando a transição energética e a indústria tecnológica. .Ouro e prata ultrapassam novos recordes de preço\n\n