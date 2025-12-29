Prata volta a bater recorde para 71,35 euros a onça

O preço da prata comerciável voltou esta segunda-feira, 29, a bater o seu recorde, atingindo os 84 dólares (71,35 euros) por onça (28,3 gramas), segundo a agência económica Bloomberg, depois de já ter quebrado a barreira dos 75 dólares/onça na sexta-feira.Pela meia noite de segunda-feira, a onça deste metal precioso chegou aos 84,007 dólares, superando o máximo histórico anterior, quando ultrapassou os 79 dólares/onça.Entretanto, os preços baixaram e pelas 6h15 horas já caíra 1,97%, para 77,76 dólares a onça. O preço da onça de prata acumula uma subida total, só este ano, de mais de 168%.O ouro, por sua vez, não conseguiu superar o seu máximo histórico 4.549,92 dólares/onça (3.864,21 euros/onça), atingido igualmente na sexta-feira, ficando nos 4.549,64 dólares/onça, baixando 0,83% pelas 06:15 horas.Estes metais são considerados valores refúgio, ou seja, ativos seguros a longo prazo, comprados principalmente por bancos centrais ou particulares para garantir posições em períodos de incerteza geopolítica.O risco geopolítico, face aos diversos conflitos armados, além da mais recente tensão entre Estados Unidos da América e Venezuela, contribuem para estas altas dos metais preciosos.Os investidores estão ainda preocupados com a dívida pública dos grandes países e com uma eventual bolha no setor da inteligência artificial.Todas essas incertezas fazem subir o preço do ouro e da prata, mas também de outros metais, como a platina, e muitos peritos económico-financeiros consideram sensato diversificar as carteiras de investimento..Ouro e prata continuam a disparar para novos máximos de sempre\n