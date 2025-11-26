Preço do barril caiu 6% desde o final de outubro, com sinais de paz no leste europeu

O preço dos futuros do barril de Brent caiu quase 6% nos últimos 30 dias. Esta é uma das reações dos investidores à pacificação que se verifica no Leste europeu, entre russos e ucranianos.As negociações alcançaram um máximo relativo a 27 de outubro, quando encerraram acima dos 65 dólares por barril de Brent. Desde então, o valor recuou 5,8%, até aos 61,77 dólares (valor pelas 15h46 desta quarta-feira, 26 de novembro).Na origem estão sinais cada vez mais significativos de que Rússia e Ucrânia podem chegar a um acordo de paz, com o apoio de Donald Trump, presidente dos EUA. Se este objetivo for alcançado, a UE poderá retirar as sanções à Rússia, o que significaria maior oferta de petróleo no mercado europeu e, por consequência, uma redução dos preços.Neste contexto, os futuros de Brent, negociados na bolsa do Reino Unido, estão a mostrar estabilidade na sessão de quarta-feira, depois de caírem 1,4% na véspera. De resto, o secretário nacional de segurança da Ucrânia, Rustem Umerov, fez saber que Volodymyr Zelensky pode visitar os EUA nos próximos dias, com vista a reunir com Donald Trump, de forma a fechar um acordo de paz.Gás natural acompanha tendência negativaOs futuros de Gás Natural cotados na Europa (TTF) também estão em baixa, ao negociarem em torno dos 29,5 euros por MWh. Esta é a primeira vez em um ano e meio que os preços baixaram da marca dos 30 euros.Desde a passada terça-feira, regista-se uma desvalorização de 7%, que levou as negociações para mínimos de março de 2024..EUA enviam novo pacote de ajuda humanitária à Ucrânia.Costa promete “posição unida” da UE para negociações de paz. Zelensky quer propostas que fortaleçam o país