Preço do barril de petróleo desce abaixo dos 100 dólares

O preço do barril de Brent caía hoje 2,04% durante a abertura das bolsas europeias, situando-se nos 98,71 dólares, depois de ter chegado aos 101 dólares durante a madrugada.

Durante a abertura das bolsas europeias, o preço do contrato genérico de petróleo Brent, petróleo que serve de referência às importações portuguesas, caia 2,04% e situava-se nos 98,71 dólares.

O equivalente norte-americano, o West Texas Intermediate (WTI), cedia 1,80% para 90,53 dólares.

Após a décima terceira noite de ataques dos Estados Unidos contra alvos iranianos, o preço do petróleo alivia das subidas registadas na quinta-feira.

Ao longo da semana, o barril do Brent chegou a encarecer mais de 10 dólares, numa altura em que o presidente norte-americano, Donald Trump, prometia continuar os ataques ao Irão, sobretudo após o envolvimento dos Huthis no conflito na região.

Hoje, o Governo do Irão classificou como um “precedente inflamatório” o facto de o presidente Donald Trump ter ameaçado que os danos causados por Teerão a navios, cargas ou outros bens serão pagos com fundos iranianos congelados, após mais uma noite de ataques norte-americanos contra alvos militares iranianos.