Preço do petróleo avança ligeiramente na expetativa por dados cruciais da inflação nos EUA

Os preços do petróleo nos mercados financeiros estão a subir ligeiramente na manhã desta quarta-feira, 12 de agosto, enquanto os investidores aguardam os dados da inflação nos EUA em julho.

Pelas 10h09, o petróleo Brent está a subir 0,34%, pelo que o respetivo barril alcança os 89,21 dólares. Em causa está uma subida de 8,3% desde o encerramento da sessão da passada sexta-feira.

As tensões ligadas à guerra continuam sob o radar dos investidores mas, agora, ganham importância os dados da inflação em julho, nos EUA. Estes serão conhecidos às 13h30 e podem ser decisivos para desequilibrar a balança sobre uma futura decisão da Fed sobre política monetária.

É que, com a próxima reunião agendada para 16 de setembro, uma análise do CME Group indica que a probabilidade de uma manutenção das taxas de juro entre 3,50% e 3,75% é de 49,9%. Posto isto, o cenário é ligeiramente favorável a uma subida de 25 pontos base, para 3,75% a 4,00%, que é 50,1% provável.

Em causa está o Índice de Preços no Consumidor (IPC), que desacelerou para 3,5% em junho (4,2% em maio).