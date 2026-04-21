Preço do petróleo Brent cai 1,55% à espera de negociações entre EUA e Irão

O preço do petróleo Brent estava a cair 1,55%, com os mercados à espera de saber se os Estados Unidos (EUA) e o Irão se voltarão a reunir para negociações de paz no Paquistão.

O preço do petróleo Brent, que serve de referência para a Europa, caía 1,55% e estava a ser negociado a 93,98 dólares (79,82 euros) no mercado de futuros de Londres, às sete horas da manhã desta terça-feira, 21, de acordo com dados da Bloomberg.

O crude West Texas Intermediate, usado como referência nos EUA, também caiu 1,75% para 85,89 dólares (72,95 euros) por barril, acrescentou a agência de notícias financeiras.

O Brent para entrega em junho tinha recuperado acentuadamente na segunda-feira, com uma subida superior a 5%, no meio de uma nova escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irão.

Isto depois de Teerão ter voltado a fechar o estreito de Ormuz, na sequência do ataque e apreensão, por parte da Marinha norte-americana, de um navio cargueiro de bandeira iraniana que tentou atravessar o bloqueio naval imposto por Washington.

Neste contexto de tensões renovadas entre os dois países, que ameaçam as negociações de paz, o presidente do parlamento iraniano, que lidera a delegação de Teerão nas conversações com os Estados Unidos, advertiu hoje que não aceitarão "negociações à sombra das ameaças".

Mohammad Bagher Qalibaf voltou a denunciar as violações do cessar-fogo vigente pelos EUA e o bloqueio naval imposto aos portos iranianos, e afirmou que o Irão está a preparar novas estratégias para retomar o conflito armado.

Os futuros das principais bolsas europeias registaram uma ligeira subida na aberta da sessão de hoje.

Às 07:30 (06:30 em Lisboa), os futuros da Bolsa de Frankfurt subiam 0,5%, os da Bolsa de Londres 0,23%, enquanto e o índice Euro Stoxx 50, que acompanha o desempenho das 50 maiores empresas por capitalização bolsista na zona euro, registava uma subida de 0,51%.

Antes da abertura das bolsas europeias, os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos, com o índice Shanghai Composite a cair 0,07%, enquanto o Nikkei de Tóquio subiu 1,14% e o Hang Seng de Hong Kong ganhou 0,4%.

Os futuros dos EUA subiram ligeiramente depois de terem fechado em baixa ligeira na segunda-feira.

O euro desvalorizou, negociando a 1,178 dólares, enquanto o ouro caiu 0,5% para 4.796,94 dólares (4.074,47 euros) e a prata negociava a 79,32 dólares (67,37 euros), com uma queda de 0,51%.

O Bitcoin, a moeda digital mais popular no mundo, caiu 0,57% para 75.879,1 dólares (64.451,71 euros).