Preço do petróleo Brent cai 2% para 73 dólares
O preço do petróleo Brent para entrega em agosto caiu esta sexta-feira 2%, para 73 dólares por barril, apesar de um ataque a um navio cargueiro ao largo da costa de Omã, a sul do estreito de Ormuz.
Às sete horas, o Brent, referência europeia para o crude, estava a cair 2,05% no mercado de futuros de Londres, cotado nos 73,72 dólares por barril.
O Brent recuou hoje depois de ter fechado na quinta-feira a subir 2,06% para 75,26 dólares, após duas sessões consecutivas de perdas, que colocou a sua cotação em mínimos desde o início dos ataques israelo-norte-americanos ao Irão.
A subida deu-se após um ataque a um cargueiro a sul do estreito de Ormuz.
Este ataque fez aumentar o receio entre os investidores de um novo encerramento desta passagem estratégica, com as subsequentes interrupções no fornecimento de petróleo.
A Agência britânica de Operações de Comércio Marítimo informou ao início da tarde de quinta-feira que um navio tinha sido atingido, a 7,5 milhas náuticas da costa do Omã, por um "projétil desconhecido", que tinha causado danos na ponte de comando, mas sem fazer vítimas.
Mais tarde, o Wall Street Journal assegurou que o ataque a este navio com bandeira de Singapura tinha sido feito pelo Irão, depois de ter avisado os navios a que não navegassem por rotas não autorizadas por si.
Depois de se saber do incidente, a Organização Marítima Internacional anunciou uma pausa temporária do seu plano de retirada de 11 mil marinheiros no estreito, que tinha começado na terça-feira, até voltar a ter as garantias de segurança necessárias para a navegação segura na passagem.
O Secretário-Geral da agência marítima das Nações Unidas, Arsenio Domínguez, do Panamá, explicou em comunicado que tomou a decisão de suspender a implementação deste plano "de forma a reconfirmar que as garantias de segurança necessárias continuam a existir" para os navios na lista de evacuação e os restantes que ainda se encontram na região.