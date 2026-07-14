Preço do petróleo Brent sobe 2% para quase 85 dólares

O preço do petróleo Brent para entrega em setembro subiu 2%, aproximando-se dos 85 dólares por barril, no meio da persistência das tensões no Médio Oriente.

De acordo com os dados da Bloomberg compilados pela EFE, às sete horas da manhã (cinco em Portugal continental), o Brent, referência europeia para o crude, registava uma subida de 2%, cotado a 84,90 dólares por barril no mercado de futuros de Londres.

Contudo, durante as primeiras horas, o Brent subiu ainda mais acentuadamente, atingindo um máximo de 85,64 dólares.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) anunciou na segunda-feira que concluiu mais uma onda de ataques contra alvos militares no Irão e que mais de 50 mil soldados norte-americanos continuam mobilizados no Médio Oriente.

As forças norte-americanas continuam "vigilantes, letais e preparadas" para responder a qualquer ameaça na região, afirmou o Comando no seu terceiro dia consecutivo de ataques contra o Irão.

Horas antes, o Presidente norte-americano, Donald Trump, restabeleceu o bloqueio naval à República Islâmica e declarou que os EUA assumiriam o papel de "guardião do Estreito de Ormuz", uma das rotas marítimas mais importantes para o comércio global de energia.

Trump afirmou que outros países terão de compensar os Estados Unidos com 20% do valor das suas cargas para cobrir os custos de garantir a segurança na via navegável, que Teerão fechou "até novas ordens" após os recentes ataques americanos.

O Presidente norte-americano alertou ainda que o processo para implementar esta compensação começará imediatamente e que os Estados Unidos deixarão de fornecer proteção gratuita às nações que beneficiam do trânsito pelo estreito.

Entretanto, o Irão respondeu aos ataques com ações contra aliados dos EUA na região.

O conflito intensificou-se desde a semana passada, quando Donald Trump terminou o acordo de cessar-fogo com o Irão, assinado a 17 de junho, devido aos persistentes ataques de Teerão a navios que navegavam pelo estreito de Ormuz.