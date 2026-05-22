Preço do petróleo cai 5% face a sinais de potencial acordo entre EUA e Irão

O preço do Petróleo Brent está a cair 5,77%, até aos 105,63 dólares por barril, às 9h39 desta sexta-feira. Os investidores estão a reagir a sinais de um possível acordo de paz entre os EUA e o Irão.

Em causa estão contratos futuros da compra daquele recurso e o Brent é a referência europeia para as negociações, nos mercados financeiros. Posto isto, é a principal guia para aferirmos os preços do petróleo.

Em simultâneo, o barril de West Texas Intermediate (WTI) baixa 5,42%, até aos 98,72 dólares.

Ora, esta sexta-feira, a agência de notícias iraniana ISNA dá conta de que estão a decorrer negociações entre Washington DC e Teerão. O objetivo passa por alcançar um acordo que permita pôr fim ao conflito.

Recorde-se que os preços dispararam com o início da guerra e, desde que os mercados absorveram o impacto do conflito, estão a negociar acima dos 100 dólares durante a maior parte do tempo. Os preços por norma recuam quando há sinais de que a guerra pode abrandar. Estas mexidas influenciam nos preços que as empresas pagam pelo petróleo e, por consequência, no preço dos combustíveis, por exemplo.

Em causa está o bloqueio do estreito de Ormuz, que resultou na redução do trânsito de petroleiros no Golfo. Os países da região (Irão, Arábia Saudita ou Emirados Árabes Unidos, por exemplo) têm algumas das maiores reservas de petróleo do mundo sob exploração, pelo que é incontornável o impacto na indústria petrolífera.