Preços do gás e do Brent recuam com esperança de cessar‑fogo no Médio Oriente

O preço do gás natural para entrega no mês no mercado holandês TTF abriu hoje em forte recuo, descendo mais de 5% e fixando-se em torno dos 50 euros por megawatt-hora (MWh).

Os dados da Bloomberg, compilados pela EFE, apontavam para uma cotação de 50,42 euros/MWh às 8 horas, com um mínimo de 49,61 euros/MWh durante a sessão.

Este movimento prolonga assim a sequência de descidas, já que o gás acumulou quatro sessões consecutivas de queda, após recuos de 4,66% na terça-feira, 4,34% na segunda e 4,20% na sexta-feira anterior. Ainda assim, o preço permanece acima dos 31,60 euros/MWh registados a 27 de fevereiro, antes do agravamento do conflito no Médio Oriente.

A correção dos mercados segue a tendência do petróleo Brent, que também perdeu terreno hoje, negociando-se perto dos 96 a100 dólares por barril nas primeiras horas.

A evolução reflete um clima de menor aversão ao risco, alimentado por notícias sobre possíveis progressos em conversações entre os Estados Unidos e o Irão que poderão aliviar temores de perturbações nas rotas petrolíferas pelo Estreito de Ormuz.

Apesar do otimismo, Teerão continua a negar negociações formais e as forças militares iranianas advertiram que não permitirão um retorno imediato dos preços aos níveis anteriores, mantendo incerteza sobre a estabilidade regional.