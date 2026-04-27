PSI em alta com EDP Renováveis a liderar os ganhos e a subir 3,40%

A bolsa de Lisboa negociava hoje em alta, com a EDP Renováveis a liderar os ganhos e a subir 3,40% para 13,99 euros.

Cerca das 09:30 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 0,46% para 9.166,15 pontos, com 12 empresas a descer e quatro a subir a cotação.

Às ações da EDP Renováveis seguiam-se as da Ibersol, Galp e EDP, que também se valorizavam, respetivamente 1,87% para 11,98 euros, 1,80% para 19,55 euros e 0,66% para 4,57 euros.

A Ibersol divulgou na sexta-feira num comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários informação a apresentar à assembleia-geral de acionistas sobre o exercício de 2025, relativos a indicadores e governo de sociedade.

Dos indicadores consta uma subida de 12% do volume de negócios, para 529,5 milhões de euros, e de 39% dos resultados líquidos para 15,2 milhões.

Já hoje, a Galp anunciou que fechou o primeiro trimestre do ano com um lucro ajustado de 272 milhões de euros, uma subida de 41% face ao período homólogo, sustentado pelo aumento da produção de petróleo e gás natural no Brasil.

Entre janeiro e março, o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) também cresceu 41% para 943 milhões de euros, face ao mesmo período de 2025, informou a petrolífera em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em sentido contrário e a descer mais de 2% estavam a Corticeira Amorim (-2,60% para 6,36 euros), Mota-Engil (-2,53% para 4,55 euros) e a Teixeira Duarte (-2,44% para 0,40 euros).

Mais moderadamente, a NOS, Jerónimo Martins e REN recuavam 0,89% para 5,56 euros, 0,59% para 20,38 euros e 0,53% para 3,72 euros.

A Sonae, CTT e Semapa também cediam, designadamente 0,52% para 1,92 euros, 0,48% para 6,26 euros e 0,45% para 22,10 euros.

As outras três empresas que se desvalorizavam eram a Navigator (0,18% para 3,29 euros), a Altri (-0,10% para 4,87 euros) e o BCP (-0,07% para 0,87 euros).

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta ligeira, depois da nova proposta de negociação do Irão para reabrir o estreito de Ormuz e pôr fim à guerra iniciada pelos EUA e Israel no dia 28 de fevereiro.

O euro subia 0,09% para 1,1731 dólares, no mercado de câmbios de Frankfurt.

O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em junho, avançava 2,37% para 107,81 dólares.

O gás natural para entrega em maio no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, subia 0,45% para 45,065 euros por megawatt-hora (MWh).

Os mercados começam a semana atentos à nova proposta de negociação apresentada pelo Irão aos EUA, que também procura adiar as negociações sobre o programa nuclear de Teerão para mais tarde, segundo o portal Axios, citado pela Efe.

Os investidores estarão esta semana também atentos às reuniões que realizam o Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira, e a Reserva Federal dos EUA (Fed), na quarta-feira, das quais se espera que mantenham as taxas diretoras.

O Banco da Inglaterra realiza a reunião de política monetária também na quinta-feira e o Banco do Japão (BoJ) na terça-feira.

Na sexta-feira, o departamento de Justiça dos EUA decidiu abandonar a investigação sobre o presidente da Fed, Jerome Powell, centrada em supostos sobrecustos na renovação da sede do banco central dos EUA.

A esta hora, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq apontam para quedas de 0,18% e de 0,07%, respetivamente.

Na agenda do dia, na Europa destaca hoje a publicação do índice GfK de confiança do consumidor na Alemanha de maio, enquanto nos EUA esta semana serão publicados os resultados de cinco das "sete magníficas": Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta e Apple.

Nos metais preciosos, o ouro valorizava-se 0,16% para 4.717,29 dólares, e a prata subia 0,29% para 75,9456 dólares.