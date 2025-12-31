DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Mercados

PSI subiu 29% em 2025 e conclui o melhor ano desde 2009

O cenário de estabilidade política e crescimento económico beneficiam Portugal. Os investidores certificam a tendência, ao colocar o PSI acima dos índices de Alemanha e França, por exemplo.
PSI subiu 29% em 2025 e conclui o melhor ano desde 2009
Publicado a

O índice PSI é a referência na bolsa de Lisboa e subiu 29% entre a primeira e a última sessões de 2025. No caminho, quebrou a marca dos 8.400 pontos pela primeira vez desde 2009, num sinal claro de confiança dos mercados.

O ano que agora termina foi particularmente positivo para os mercados à escala global, com vários índices de referência a subirem acima dos níveis da inflação nas respetivas economias. As praças europeias estão entre os melhores exemplos desta tendência (a que acresce a valorização do euro face ao dólar) e a bolsa de valores de Lisboa não fugiu à regra.

O PSI iniciou o ano perto dos 6.400 pontos. Depois de primeiro anúncio de tarifas de Donald Trump fazer cair os mercados em todo o mundo, no dia 2 de abril, em maio o índice acabaria por alcançar o patamar máximo do mês de março e quebrava mesmo os 7.000 pontos. Foi já em outubro que pulverizou os 8.000 pontos e, em novembro, o índice registou máximos de 16 anos, tendo negociado acima dos 8.500 pontos.

O ânimo acabaria por ser atenuado na reta final do ano e o PSI ronda os 8.240 pontos nesta quarta-feira, 31 de dezembro. A sessão mais curta e deverá ter um volume de transações muito abaixo dos dias mais movimentados, como é natural nesta altura do ano.

Tudo somado, o PSI vai consumar o melhor ano desde 2009 (naquele ano, chegou a negociar acima de 8.900 pontos). Na origem está o crescimento da economia nacional, a par de alguma estabilidade política, que coloca Portugal acima de vários parceiros europeus, desde logo a Alemanha (em recessão económica) e França (num quadro de profunda instabilidade política). De resto, o alemão DAX avançou 23% e o francês CAC 40 ganhou 10%, em 2025.

PSI subiu 29% em 2025 e conclui o melhor ano desde 2009
Bolsa de Lisboa fecha em alta com Semapa a crescer mais de 5%
PSI subiu 29% em 2025 e conclui o melhor ano desde 2009
Regresso da Teixeira Duarte ao PSI marca recuperação após “anos desafiantes”
Bolsa de Lisboa
mercados financeiros
mercados
PSI

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt