Regras da bolsa prestes a mudar para sempre? Wall Street quer passar a negociar 24/7

As regras da bolsa podem estar prestes a mudar em Nova Iorque, com uma decisão que teria impacto nos mercados financeiros de todo o mundo. Negociações 24 horas por dia, sete dias por semana, são um futuro cada vez mais próximo.A bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE) está a desenvolver uma plataforma Blockchain. Esta permite a transação de criptomoedas (está por detrás da Bitcoin, Ethereum e tantas outras) e pode estar no centro do que seria uma verdadeira revolução nos mercados de capitais.Num comunicado, a NYSE informa que pretende obter a aprovação do regulador. Caso haja 'luz verde', as transações na bolsa passam a poder funcionar com stablecoins. Estas são moedas digitais estáveis no tempo, já que estão indexadas ao dólar ou ao euro (duas divisas historicamente estáveis).São transacionadas na Blockchain, o que permite compras e vendas a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. Esta facilidade passaria a aplicar-se à bolsa norte-americana, com as transações a passarem a acontecer de forma automática, sem necessidade de intermediários.Não é sabido, ao certo, quando seria lançada na plataforma. Para já, aguarda aprovação regulatória para poder ser colocada em prática.