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Reservas de petróleo dos EUA caem para o nível mais baixo em 43 anos

A supressão de petróleo no mercado global está a provocar uma redução agressiva nas reservas norte-americanas. Na origem está a redução da oferta, provocada pelo bloqueio do estreito de Ormuz.
A indústria do petróleo continua condicionada pelo fecho do estreito de Ormuz
A indústria do petróleo continua condicionada pelo fecho do estreito de OrmuzDR
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As reservas de petróleo dos EUA caíram para mínimos de 1983. A redução do petróleo no mercado e o aumento da procura estão na base do problema.

De acordo com os dados do Departamento de Energia, as reservas caíram 5,5 milhões de barris, para os 325,7 milhões.

Os números surgem depois de os EUA anunciarem a libertação de 172 milhões para compensar a redução do tráfego no estreito de Ormuz, de forma a fazer baixar os preços. Uma das consequências é o aumento agressivo da procura por petróleo norte-americano.

Ora, os dados significam que as reservas estão em mínimos de maio de 1983. Pelas 10h08, nos mercados financeiros, tanto o barril de Brent como o WTI estão a recuar perto de 0,20%.

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