"Risco também significa oportunidades" nos mercados financeiros

À data, as perspetivas dos investidores estão de tal forma centradas na IA, que "não estão interessadas nas taxas de juro", assinala. "É tudo à volta das perspetivas de crescimento (...) para futuros resultados [das empresas]", mas isto não representa a totalidade do capital.

"Há o resto, onde o mercado tem prestado muita atenção aos juros", de tal forma que é muito sensível, sobretudo às decisões da Reserva Federal (Fed), na hora de escolher as melhores cotadas nas quais investir.

Concentração da valorização em poucas empresas

Sobretudo em Wall Street, nota-se uma valorização muito expressiva de um pequeno grupo de empresas. É o caso das maiores cotadas do índice S&P 500, em Nova Iorque.

Ao abordar este tema, Heldmann recorre ao passado. Historicamente, este cenário "não é um sinal" no curto ou médio prazo. Pelo contrário, é significativo quando ocorre a longo prazo, ou seja, num período de "10 a 15 anos", diz.

"Mais dispersão no mercado" gera, por norma, "um ambiente positivo para o investimento ativo" e é precisamente isto que o próprio espera, para o futuro. Esta foi uma das várias vezes em que os especialistas sublinharam a importância da gestão ativa, que consiste na abertura e fecho de posições conforme as novidades que surjam nas mais variadas áreas (macroeconomia, empresas, geopolítica, etc.), a todo o momento.

O objetivo passa por aproveitar precisamente as oportunidades que surjam e fugir a quedas agressivas, ou seja, capitalizar ao máximo as flutuações do mercado. Esta é uma visão que se intensifica em 2026, ano de IPOs históricos.

Tudo começou com a SpaceX, que entrou em Wall Street a 12 de junho, registando de imediato uma enorme entrada de capital (que fez de Musk o primeiro 'trillionaire' do mundo). Em todo o caso, nomes como OpenAI e Anthropic (donas dos modelos de linguagem ChatGPT e Claude, respetivamente), preparam-se para entrar igualmente na bolsa de Nova Iorque, pelo que deverão vir a caminho novas flutuações de mercado. Tudo isto está ainda ligado à IA como principal motor das bolsas, já que a própria SpaceX é dona da xAI, detentora do Grok (rival dos anteriores).