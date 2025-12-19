Semapa valoriza 25% em bolsa à boleia do negócio da Secil por 1,4 mil milhões

A bolsa de Lisboa negoceia em alta, com a subida de 25% da Semapa para 21,25 euros após o grupo ter anunciado a venda da Secil por um enterprise value de 1,4 mil milhões.Desta forma, por volta das 9h30 em Lisboa, o PSI-20 reverteu a abertura e avançava 0,62% para 8.179,92 pontos. A sessão registava nove títulos em alta, cinco em baixa e dois inalterados (CTT em 7,42 euros e Ibersol em 9,94 euros). Recorde-se que a Semapa, cujos títulos tinham fechado na quinta‑feira a subir 1,43% para 17 euros, anunciou esta manhã a venda da Secil à Molins, operação que deverá concretizar-se no primeiro trimestre de 2026. A Secil, fundada em 1930, é descrita pela Semapa como “uma das principais empresas portuguesas do setor cimenteiro, com presença internacional e uma trajetória de crescimento e criação de valor reconhecida no setor”.O grupo Semapa emprega mais de 8.000 pessoas e opera em quatro continentes, com mais de 75% do volume de negócios obtido no exterior. Olhando para o resto do mercado, destacam‑se valorizações da Navigator (+2,04% para 3,10 euros), Altri (+1,85% para 4,41 euros) e Mota‑Engil (+1,22% para 4,99 euros). Subidas modestas foram também registadas pela Teixeira Duarte (+0,91% para 0,66 euros), EDP Renováveis (+0,68% para 11,77 euros), NOS (+0,38% para 3,95 euros), Sonae (+0,25% para 1,61 euros) e EDP (+0,08% para 3,86 euros).Em sentido contrário, REN caiu 2,12% para 3,23 euros, Galp 0,82% para 13,99 euros e Jerónimo Martins 0,30% para 20,24 euros. Também em baixa estiveram Corticeira Amorim (-0,15% para 6,55 euros) e BCP (-0,02% para 0,88 euros).As principais praças europeias apresentavam um tom misto, numa sessão marcada pela decisão do BCE de manter as taxas diretivas em 2% e pela redução de 0,25 pontos pelo Banco de Inglaterra. .Semapa vende Secil à espanhola Molins por 1,4 mil milhões \n\n