SpaceX de Elon Musk candidata-se finalmente a entrar na bolsa e quer fazer história

Depois de uma longa espera, a SpaceX candidatou-se finalmente a entrar na bolsa de valores de Nova Iorque.

Detida pelo empresário Elon Musk, a SpaceX apresentou uma Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) e quer integrar os índices Nasdaq e Nasdaq Texas. Pediu para ficar sob a sigla 'SPCX', no âmbito de uma decisão há muito aguardada.

A candidatura foi apresentada há cerca de sete semanas e torna-se agora pública. O anúncio surge numa altura em que a SpaceX se prepara para lançar para o espaço a versão mais recente da Starship, a maior nave espacial do mundo.

Ao que tudo indica, este será o maior IPO de sempre, ou seja, a avaliação da empresa ao entrar em bolsa deverá ser mais elevada do que qualquer entrada anterior.