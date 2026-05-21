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SpaceX de Elon Musk candidata-se finalmente a entrar na bolsa e quer fazer história

A decisão era há muito badalada, mas agora é oficial. Depois de registar um prejuízo de 4,9 mil milhões de dólares no ano passado, a fabricante de naves espaciais pede para entrar em Wall Street.
SpaceX de Elon Musk candidata-se finalmente a entrar na bolsa e quer fazer história
SpaceX / Rede social X
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Depois de uma longa espera, a SpaceX candidatou-se finalmente a entrar na bolsa de valores de Nova Iorque.

Detida pelo empresário Elon Musk, a SpaceX apresentou uma Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) e quer integrar os índices Nasdaq e Nasdaq Texas. Pediu para ficar sob a sigla 'SPCX', no âmbito de uma decisão há muito aguardada.

A candidatura foi apresentada há cerca de sete semanas e torna-se agora pública. O anúncio surge numa altura em que a SpaceX se prepara para lançar para o espaço a versão mais recente da Starship, a maior nave espacial do mundo.

Ao que tudo indica, este será o maior IPO de sempre, ou seja, a avaliação da empresa ao entrar em bolsa deverá ser mais elevada do que qualquer entrada anterior.

Elon Musk é acionista único da SpaceX, mas quer deixar de o ser
Elon Musk é acionista único da SpaceX, mas quer deixar de o serEPA/SHAWN THEW / POOL

Se tudo correr bem, a empresa passará a estar cotada em bolsa e qualquer investidor vai poder tornar-se acionista, através da compra de uma ou mais ações.

Olhando para trás, os dados financeiros da SpaceX mostram um volume de negócios de 18,7 mil milhões de dólares em 2025. No mesmo ano, registou um resultado líquido negativo na ordem de 4,9 mil milhões.

Recorde-se que também a OpenAI deverá estar a preparar uma entrada na bolsa de Wall Street.

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