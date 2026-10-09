SpaceX quer revolucionar rede móvel para sempre e faz NOS cair 60 milhões de euros em bolsa

A SpaceX anunciou planos revolucionários de cobertura para rede móvel "sem interrupções em qualquer lugar", que ameaçam as operadoras de telecomunicações de todo o mundo. A NOS não é exceção e, por isso, está a ser castigada pelos mercados, à boleia do restante setor.

A SpaceX dedica-se a um leque de atividades, como são exemplos o fabrico de naves espaciais, transporte espacial, desenvolvimento de inteligência artificial, através da xAI, e serviço global de ligação à internet (wi-fi), através dos satélites da Starlink. No futuro, quer garantir uma rede móvel global.

A empresa, detida pelo magnata Elon Musk, chegou a acordo para comprar uma carteira de licenças de espetro de baixa frequência nos EUA. O objetivo passa por converter a Starlink "num importante operador de telemóveis" naquele país. Em seguida, quer chegar com o mesmo serviço a todo o mundo.

Neste contexto, vemos uma fuga dos investidores às ações das operadoras de telecomunicações. Naturalmente, a tendência é particularmente visível em Wall Street (bolsa de Nova Iorque), mas chega à Europa e Portugal não foge à regra.

A NOS é a única empresa do setor cotada no índice PSI, que reúne as 16 empresas com maior capitalização na bolsa de Lisboa. Ora, a sessão de quinta-feira terminou com a NOS avaliada em cerca de 2,7 mil milhões de euros. Pelas 14 horas de sexta-feira, o market cap ronda os 2,64 mil milhões, o que traduz um corte de 2%, equivalente a cerca de 60 milhões de euros.

Viajando para as bolsas europeias de maior peso, o destaque vai para a Deutsche Telekom AG. A gigante alemã das telecomunicações está a cair 6,84%. Há mais perdas acentuadas, como é o caso da francesa Orange (recua 1,97%), a espanhola Telefonica (tomba 3,49%) e a britânica Vodafone Group (desce 3,78%). Ainda assim, os índices de referência estão a subir mais de 1%.

Wall Street está ainda em pré-mercado e há um sell-off notório entre algumas das principais operadoras norte-americanas. É o caso da AT&T (menos 6,39%), T-Mobile US (menos 7,30%) e Verizon (5,18%).

Em contrapartida, a SpaceX está a valorizar 3%.