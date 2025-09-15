Trade Republic torna-se gestora de patrimónios e tem novo country manager

A Trade Republic deixa de ser uma corretora e torna-se gestora de patrimónios. A fintech acaba de disponibilizar novas classes de ativos e nomeia um novo country manager para Portugal e Espanha.Num comunicado enviado às redações, faz saber que passa a estar presente nos mercados privados, em parceria com a Apollo e a EQT. Ao mesmo tempo, nomeia Pablo López Gil-Albarellos para gerir os mercados português e espanhol. O novo responsável sucede a Antón Díez Tubet.Com estas decisões, a Trade Republic mostra vontade de disponibilizar "soluções de investimento sofisticadas" para os investidores mais pequenos, ao invés de as manter exclusivas a investidores institucionais. Para tal, disponibiliza investimentos a partir de 1 euro.O propósito passa por fazer chegar a portugueses e espanhóis a oportunidade de darem resposta às reduções no valor real das pensões, através da construção de riqueza a longo prazo.De acordo com a informação divulgada, a Trade Republic dispõe de uma carteira de ativos que vale mais de 150 mil milhões de euros. Está dispersa por 18 mercados europeus, nos quais tem mais de 10 milhões de clientes.