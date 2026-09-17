Turbulência financeira: Juros a subir, yields em máximos e barril acima dos 100 dólares

Os mercados financeiros continuam instáveis, guiados pela tensão no Médio Oriente e a consequente pressão inflacionista, que faz disparar as yields da dívida soberana e ligam as sirenes dos bancos centrais.

Depois de a tensão entre os EUA e o Irão parecer cair, o que levou à descida do preço dos futuros de petróleo bruto, o conflito voltou a escalar. O barril de Brent (referência global) negoceia acima dos 100 dólares há mais de uma semana, ainda que se tenha registado algum alívio na quarta e quinta-feira. Os preços chegaram a superar os 109 dólares na semana passada e rondavam os 103,50 dólares por barril pelas 16h30 desta quinta-feira.

Na base está o adiamento das negociações de paz e a suspensão da operação de um oleoduto da Arábia Saudita, após ser atacado por drones. Este último pode resultar num corte de até 4% na oferta petrolífera global, com consequências inevitáveis para os preços praticados. O efeito na economia é evidente e vai muito além do preço dos combustíveis, afetando também os mercados financeiros, em toda a linha.

Em causa estão os valores associados aos contratos futuros de petróleo. Por serem tão altos, acabam por se repercutir nos combustíveis e nos custos de produção. Isto vai desaguar no encarecimento de produtos e serviços dos mais variados setores, gerando inflação. O resultado é o aumento da tensão a uma escala global, desde os bancos centrais às dívidas soberanas.

Juros em alta provocam disparo nas yields

Este mês, o Banco Central Europeu (BCE) subiu os juros em 25 pontos base (p.b.), seguido pela mesma decisão da Reserva Federal (Fed), nos EUA. Significa isto que contrair um empréstimo se tornou mais caro. Acresce ainda que os analistas estão a prever pelo menos mais uma subida, em ambos os casos, até ao fim de 2026.

O objetivo passa por desacelerar a economia e travar a inflação, que continua muito acima da meta (homóloga) de 2%, definida pelas mesmas instituições. Em agosto, registaram-se incrementos de 3,2% na zona euro e 3,4% nos EUA (dados finais), que sustentam taxas de juro elevadas e maior exigência do lado dos investidores.

As yields da dívida soberana estão em patamares tão altos como não se viam há vários anos. É o caso, por exemplo, na maturidade a 10 anos da dívida norte-americana, com taxas tão altas como não se viam há 19 anos, ou dos máximos de 17 anos no caso da dívida da Alemanha a 10 anos. Com perspetivas de manutenção da inflação elevada a médio prazo, quem investe mostra-se mais exigente, no que diz respeito ao retorno.