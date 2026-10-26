Vitória de Lula provoca sell-off nas bolsas. Índice brasileiro recua 16% e perdas chegam à Europa

Os mercados estão a reagir de forma fortemente negativa à vitória de Lula da Silva nas presidenciais do Brasil. O atual presidente foi reeleito, provocando um sell-off generalizado na bolsa brasileira e noutras cotadas com exposição ao Brasil.

O índice Bovespa funciona como referência na bolsa de valores de São Paulo e está a cair 16% pelas 15h10 desta segunda-feira, 26 de outubro. Toca assim os 172 pontos, o que significa que está no patamar mais baixo desde 24 de agosto.

A vitória de Lula (e a consequente derrota de Flávio Bolsonaro) foi contra aquela que era a perspetiva apontada pela maioria das sondagens. Os mercados já haviam descontado a vitória do candidato derrotado este domingo. O resultado da eleição não apenas desagradou a um grande número de investidores, como foi uma surpresa para os mesmos.

Entre as cotadas que compõem o índice, a banca é dos setores mais penalizados. Há perdas agressivas no Banco do Brasil (28%) e Itau (16%). Ao mesmo tempo, a Petrobras, que é a cotada mais valiosa da bolsa brasileira, tomba 12%. De qualquer forma, o impacto da vitória de Lula nos mercados de capitais vai além das fronteiras brasileiras e atravessa o Atlântico.

Registam-se quedas vincadas na Telefonica e no Santander, que vão além de 5% e 3%, respetivamente. Cotadas na bolsa de Madrid, estas empresas contam com elevada exposição ao mercado brasileiro.

Real também sofre

Assim como se verifica um sell-off na bolsa de São Paulo, também o real brasileiro está a passar por um dia difícil.

O dólar dos EUA sobe 9% contra a moeda do Brasil, ao passo que o euro ganha quase 8,50%, num sinal de claro enfraquecimento do real.